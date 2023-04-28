台灣第一個以關懷弱勢計程車駕駛為宗旨的NPO組織「台灣計程車駕駛暖心協會」16日舉辦徒步環島傳愛活動，今（28）日進入第2周，陪走的「斜槓司機」王國春除了呼籲民眾關懷弱勢族群，也希望藉由自己的「斜槓」身份，扭轉社會大眾對計程車司機的刻板印象。

35歲的王國春目前是台灣大車隊彰化高鐵排班計程車隊的一員，還身兼網紅、作家、演講者、KOL等，經營的粉專「我只是個計程車司機」有3萬粉絲。王國春此次報名參加4天行程，除了響應活動主旨「讓愛散播全台灣」，更希望透過自己的努力和行動，為社會帶來更多正能量。

王國春，自己開計程車之前也對這個行業抱有刻板印象，認為是「找不到工作的人」才去開，這個想法其實完全錯誤。王國春以本身經驗為例，之前在全台知名企業擔任小主管，因為工作時間無法配合家人起居生活，常常錯過與女兒的相處時光，轉而選擇工時較彈性的計程車駕駛。

王國春豪氣地說：「我以身為計程車司機為榮，這個職業讓我的眼界更開闊！」像他在高鐵排班常會載到老闆級商務客，在彰化跑車也會服務到偏鄉弱勢族群：「當計程車駕駛讓我看遍社會高層、基層、甚至底層的人民生活！老闆們跟我分享成功經驗與人生故事，而服務到弱勢族群時又會提醒我要回饋社會。」

王國春說，環島傳愛4月29日抵達高雄，4月30日會抵達屏東，民眾若在路上看到環島中的司機大哥們，也請不吝給予加油打氣，一起讓愛散播全台灣。