韓國影視圈一年一度的盛事「第59屆百想藝術大賞」今（28日）在仁川Paradise City登場，由申東燁、朴寶劍、裴秀智擔任主持人，電影部門男子女子新人獎，分別由《失控正義》朴珍榮和《陰影下的她》金施恩奪下。

男團「GOT7」出身的朴珍榮將於下月8日入伍，今天是他當兵前的最後一個公開行程，他在《失控正義》一人分飾兩角，一上台他便調侃自己的與知名製作人JYP同音名字笑說「大家聽到名字應該都嚇到了吧，這是我的本名沒錯」，接著表示感謝導演願意相信自己，將這個角色交給他，「我現在才剛剛開始，我會像尊敬的前輩們一樣長久地演戲」。

金施恩在《陰影下的她》飾演喜愛跳舞、朝氣蓬勃的18歲高職女學生金素熙，進入一間大型網路公司的客服中心實習後，漸漸消磨掉她充滿生命力的衝勁，她表示「正如片名，也有可能是為了下一個素熙而擔心，我認為我們國家、全世界都有素熙的存在，我作為素熙中的一員，有時覺得這個世界好像讓我很辛苦，讓我很討厭，比起感到幸福，希望每天都能堅持下去，安然度過，生活下去」，最後再度喊話：「我想對素熙說，累的時候就說累，生病的時候就跟大人們說不舒服，堂堂正正地多得到愛、多給愛，一起好好生活吧。」