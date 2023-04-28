1994年4月15日，某民眾在北市馬場町河濱公園無意間發現一個袋子，打開一看竟「裝有雙臂」！這起凶殘且恐怖的命案不但震驚社會，辦案過程中更是靈異頻傳，讓員警至今難忘。

警方循線追查後，先確認死者是張姓舞廳小姐，過濾其交往對象後發現，張女上班時曾認識1名開著克萊斯勒豪車、自稱珠寶富商的男客，對方也曾以要請吃宵夜為由帶她出場。掌握此線索後，警方進一步查出此人名叫方金義、當年47歲且前科累累，曾犯下殺人未遂、恐嚇、搶奪及盜匪等重大刑案。

方金義（右）殘忍殺害張女（左），將她肢解裝成7袋四處丟棄。（翻攝重大歷史懸疑案件辦公室網站）

方金義與酒店小姐有許多「淵源」。警方根據資料發現，他看準在八大行業上班的小姐弱勢，被欺負常不敢聲張，1979年就連續強劫20名舞小姐、性侵其中3人，最後被判無期徒刑，但卻因在獄中「表現良好」，1993年2月獲假釋出獄。

至此，警方幾可斷定，方金義與張姓舞女的死有高度相關，詳加搜索後，果然找到典當張女手錶的當票，因此全力鎖定方金義，最後讓他無法抵賴。

警方查出，方金義「假釋」出獄後仍然認為「搶舞女最簡單」，因此花錢租西裝、豪車自稱是大老闆，出入北市各大舞廳裝闊找目標，死者張女不幸被他欺騙，1994年4月13日，方約她到大飯店「談生意」，以調貨周轉為由，拿了1張寫著10萬的支票，要跟張女打折換現金，但被張女拒絕。

方後來疑以「包養」為由，跟死者回到她住處，雙方最後發生衝突，方用浴巾勒斃張女，將她的手錶、珠寶鑽戒洗劫一空後，再以鋼鋸將死者肢解，分別裝入7個塑膠袋中。

殺人分屍後，方金義分別前往桃園蘆竹工地、溪州橋下、北市桂林路消防隊旁垃圾車、環河快速道路高架橋上、汐止與平溪交界處的新台五線旁公墓等地，將屍袋一一拋棄，接著再變賣珠寶花天酒地。

馬場町河濱公園其實只發現其中部分遺體。警方後來依方金義的供詞，開始找尋另6個屍袋，過程中陸續發生數起靈異狀況，也讓偵辦人員嘖嘖稱奇。

其中，在汐止公墓搜索時，警方找了一整天都無所獲，眼看天黑準備撤離時，1名協助的土公仔（殯葬業者）卻表示，他昨晚夢到1名長髮女子拉住他的腳，不斷拜託「幫我找腳回來」，他覺得死者託夢一定有原因，希望再找找看，果然不久後，他就在附近土堆發現1小截白色繩子，最後順利起獲屍袋，裡面裝的赫然是張女的雙腿。

裝下半身腹及臀部的屍袋，被凶嫌丟進溪洲橋下，從而流出桃園外海，但鬼使神差，屍袋一路北漂，最後竟然回到北海岸，在萬里翡翠灣被清潔人員拾獲。

裝有張女頭顱屍袋更是離奇，方金義供稱有一袋丟到三重路邊，警方當時研判，袋子可能已被清道夫運走、燒掉了，不料案發後的2個多星期，就傳來清潔隊通報，他們掃街時曾發現1只塑膠袋，原本以為是被撞死的野狗，連同其他垃圾，一起至三重疏洪道旁的焚化爐，但原本好好的爐子，當天卻突然故障，所以所有垃圾均未焚燒，他們後來看到新聞試著找尋，這才找到白繩綁住的屍袋。

自此張女的遺體全部找齊，方金義經審理後，依殺人罪被判處死刑，但狡詐的方開始出招，先是瞎扯被警察刑求，接著說還有共犯，甚至檢舉同監囚犯有彭婉如命案的線索，想方設法不斷拖延官司，前前後後耗了11年。

張女命案6度經最高法院發回更審，方全被判死刑，並在2005年定讞，但因法務部遲未執行，2012年初，65歲的方金義病死在台中培德醫院，也結束他罪惡的一生。