國境解封後，首趟「越南峴港-花蓮」對飛包機，今下午74名越南遊客降落花蓮機場，原機有228名台灣遊客飛越南，5天行程遊覽太魯閣國家公園、七星潭等知名景點；花蓮縣府安排原民舞蹈迎賓，讓旅客感受花蓮熱情，縣府觀光處長張志翔表示，地方中央共推包機獎勵，現鎖定新加坡、日本沖繩，及之前的韓國仁川、釜山定期班機，都在洽談中。

疫情後，花蓮機場首度有包機國際直航，花蓮航空站安排噴水迎賓到來。（王志偉攝）

疫情暌違3年後，在花蓮縣府、花蓮縣旅行商業同業公會及明利旅行社共同促成下，越南峴港到花蓮的對飛包機，越捷航空A321neo空中巴士，於台灣時間今上午11時從峴港起飛，下午1時30分降落花蓮航空站。另外，8月3日也預計將有自柬埔寨吳哥窟對飛花蓮包機。

縣府在航站大廳安排迎賓舞，讓越籍遊客感受花蓮人熱情。（王志偉攝）

旅行社安排3名越籍導遊陪同迎賓，武姓導遊說，以往越南旅遊團都是在台北或高雄降落，安排西部縣市遊程，這是第一次在花蓮降落，5天4夜將遊覽花蓮太魯閣國家公園、七星潭等景點，也會到宜蘭及台北。

越籍旅客武黃氏蓮與丈夫首度來台，直說台灣朋友好熱情，對這次旅遊很期待，想嚐嚐道地台灣鹽酥雞；越籍的林光勝與妻子、姊姊同遊，他說，第一次來選擇跟團，想好好感受台灣之美，也想品嚐在地美食。

疫情後首趟飛抵花蓮，越南籍遊客入境後，縣府觀光處長張志翔、副處長林加昌都到機場接機。（花蓮縣府提供／王志偉花傳真）

花蓮縣政府觀光處長張志翔、副處長林加昌都到機場接機，張志翔表示，中央有花東永續旅遊境外包機補助，地方縣府推永續樂遊專案補助，鼓勵旅行社合作共推，現鎖定新加坡、日本沖繩，及之前的韓國仁川、釜山定期班機，將陸續引進旅客。

明利旅行社董事長許兆麟說，包機考量成本招募遊客比較辛苦，對旅行社負擔大，不過縣府積極推動爭取包機，旅行業者也盡可能克服，都是希望藉此打開花蓮在國際上的知名度和能見度，今年目標希望開拓更多航空公司來到花蓮，預計7月還有泰國曼谷包機。

立委傅崐萁表示，經爭取，花東永續旅遊境外包機來台獎助要點持續辦理，期盼在後疫情時代，國際觀光反轉爆發的時候，提供誘因，吸引國際航空公司及旅客包機直飛花蓮，會協助花蓮縣府鎖定韓國、日本、東南亞、及大陸港澳等地區包機來花蓮旅遊。