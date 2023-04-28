國內腸病毒疫情持續上升，衛福部疾管署26日公布腸病毒門急診就診人次達7851人次，預計5月正式進入流行期，6月初恐達高峰。苗栗縣苑裡鎮里仁診所最近收到不少幼稚園學童染腸病毒的案例，醫師蔡裕銘轉述，有家長向他透露，現在幼稚園很擔心腸病毒群聚感染造成停課，有老師在兒童入園上課前，先檢查孩童有沒有喉嚨破等腸病毒症狀，萬一有出現徵狀，馬上禁止孩童入園上課。

蔡裕銘表示，最近一兩個禮拜，兒童腸病毒病例有明顯增加，大部分是就讀幼稚園的兒童，家長帶來看診時，通常是發燒、流口水、胃口不好，而且身體出現不明的小水泡，經過藥物治療恢復健康，其中，還有一例是5個月大的嬰兒，平日由阿公、阿嬤照顧，推斷是把小孩一起帶到市場買菜感染病毒，還好治療後皆康復。

苗栗縣苑裡鎮里仁診所最近收到不少幼稚園學童染腸病毒的案例，醫師提醒要勤洗手。（苑裡李綜合醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

蔡裕銘說，由於腸病毒進入流行期，疾管屬也提醒家長與教托育機構人員要加強預防，有帶童看診家長向他轉述，幼稚園超前部屬，深怕有孩童染腸病毒後造成群聚感染，因此，在孩子進入幼稚園前，老師先在入口處檢查，看看孩童有沒有出現腸病毒的症狀，手足有沒有不明小水泡，或是喉嚨、嘴巴有沒有明顯的破洞和水泡，如果有疑似腸病毒症狀，便請家長帶回家，「好像醫師檢查一樣，好仔細。」

蔡裕銘表示，腸病毒的感染途徑可能會經由飛沫傳染、接觸傳染、糞口傳染，孩童的衛生習慣比較不好，如果打噴嚏或咳嗽沒有摀住嘴巴，或是喜歡咬手指頭、接觸不乾淨的玩具，吃東西前又沒有徹底洗手消毒，很容易便會感染。儘管國內口罩已經解封，他還是建議家長，在腸病毒進入流行期後，出門最好也是戴口罩。

蔡裕銘指出，腸病毒71型現蹤，0到5歲是重症高危險群，如果有嗜睡、意識改變、活力不佳、手腳無力，及出現體溫正常時呼吸急促或心跳加快、肌躍型抽搐或突然間全身肌肉收縮、持續嘔吐，就該特別注意。他提醒，腸病毒噴再多酒精也不能消滅，最好用肥皂勤洗手，同時用漂白水消毒環境，才能有防護作用。