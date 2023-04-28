澎湃新聞報導，華為第20屆全球分析師大會19日在深圳開幕，首次當值輪值董事長的孟晚舟在會中演講。孟晚舟表示，數位化是整個產業鏈的新藍海，躍升數位生產力正當時。華為將在聯接、運算、儲存、雲端等方面保持投入，為客戶提供極簡架構、極高品質、極低成本、極優體驗的「4極」數位基礎設施。
華為20日宣布，成功達成自研MetaERP對ERP的研發和替換。華為創辦人任正非表示，今天華為在軟體上還是落後，但共同奮鬥有一天也會變強大。
大陸資通訊設備業者華為28日公布，2023年第一季營收年增0.8％至人民幣1,321億元，淨獲利率2.3％。華為指出，整體經營結果符合預期，繼續在研發上擴大投入，以保持面向未來的持續創新能力，為客戶、夥伴、社會創造價值，達到有品質的發展。
澎湃新聞報導，華為第20屆全球分析師大會19日在深圳開幕，首次當值輪值董事長的孟晚舟在會中演講。孟晚舟表示，數位化是整個產業鏈的新藍海，躍升數位生產力正當時。華為將在聯接、運算、儲存、雲端等方面保持投入，為客戶提供極簡架構、極高品質、極低成本、極優體驗的「4極」數位基礎設施。
華為20日宣布，成功達成自研MetaERP對ERP的研發和替換。華為創辦人任正非表示，今天華為在軟體上還是落後，但共同奮鬥有一天也會變強大。
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