澎湃新聞報導，華為第20屆全球分析師大會19日在深圳開幕，首次當值輪值董事長的孟晚舟在會中演講。孟晚舟表示，數位化是整個產業鏈的新藍海，躍升數位生產力正當時。華為將在聯接、運算、儲存、雲端等方面保持投入，為客戶提供極簡架構、極高品質、極低成本、極優體驗的「4極」數位基礎設施。

華為20日宣布，成功達成自研MetaERP對ERP的研發和替換。華為創辦人任正非表示，今天華為在軟體上還是落後，但共同奮鬥有一天也會變強大。