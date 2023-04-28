屏東未戴安全帽傷亡人數居高布下，屏警將加強執法。(屏警提供)

經統計，屏東縣機車發生交通事故未戴安全帽傷亡人數，2021年死亡8人、受傷446人；2022年死亡11人、受傷474人，死傷人數僅次台南市，高居全台第二。顯示屏東縣機車騎士未戴安全帽情況仍多，在發生交通事故時更易因頭部重創造成傷亡。

屏東縣警局交通隊指出，倘若以時速20公里騎機車（人車以170公斤計），不慎正面撞擊電桿（如以撞擊到停止歷經0.1秒計算），撞擊時人車就必須共同承受約950公斤重的力道，因此，配戴一頂合格且尺寸合適的安全帽，才能吸收緩和撞擊力對頭部的傷害程度。

實務亦發現，部分機車事故駕駛人所配戴安全帽未能繫緊，導致事故發生時，安全帽脫落，未能發揮保護頭部效果，造成傷亡情形提升，但不可諱言的，目前屏東縣鄉間，尚有騎車不戴安全帽或看到警察才停靠路邊戴上安全帽的場景。

有鑑於此，屏縣警局持續加強未戴安全帽執法力道，縱使在2022年新冠肺炎疫情嚴峻期間，仍取締未戴安全帽2萬5465件，2023年1至4月亦已取締未戴安全帽9259件。但警察交通攔停稽查、關切或告發的作為，是為了讓民眾深植安全駕駛觀念、騎車出門要時時注意自己的安全裝備，避免意外帶來傷害。

機車騎士、附載者未依規定戴上或戴妥安全帽者，將依據道路交通管理處罰條例第31條第6項掣單舉發，處罰駕駛人新台幣500元整。屏縣警局長蔡文峰提醒，「流汗總比流血好」為了行車安全，民眾騎乘機車上路時一定要緊扣安全帽帶，上路先確定安全帽帶是否緊繫，否則遇到事故恐衍生更嚴重危害。