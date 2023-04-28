連靜雯今（28）日出席勞工職災公益記者會，身為「8點檔女王」過去拍戲常面臨吊鋼絲、滾山坡等危險橋段，有次拍攝跳海的戲甚至瀕臨死亡邊緣，她驚恐回憶，當時身體綁著鉛塊泡在海裡，鼻子的高度剛好與水面齊平，載浮載沉呼吸困難，「我要往上或往下都不行，卡在中間，我已經算是會游泳了還這麼害怕，我跟導演說我要死了。」

連靜雯分享過去拍戲面臨的危險狀況。（羅永銘攝）

近日邱琦雯和王樂妍在劇組爆衝突，連靜雯表示還在拍8點檔的期間都沒有遇過衝突事件，「我比較不管別人的事情，來了就上工、收工就回家，如果遇到遲到我就先補眠。」但如果遇劇組衝突，她笑說以她里長婆的個性一定會出來勸和，要大家心存感恩。

連靜雯先前拍戲吊鋼絲場面驚險。（連靜雯提供）

近日三立台慶推出8點檔大戲，身為三立老戰友，連靜雯說製作方多次邀約她參演，但實在是因為直銷事業太過忙碌而回絕，「不然我也很想回去過戲癮，和苗可麗、謝承均這些老戰友飆戲。」至於先前她遭愛情詐騙的官司進度，她僅回答謝謝關心，便快步離去。