韓國影視圈一年一度的盛事「第59屆百想藝術大賞」今（28日）在仁川Paradise City登場，由申東燁、朴寶劍、裴秀智擔任主持人，電視部門男女配角獎競爭相當激烈，最後由《毒梟聖徒》趙祐鎮和《黑暗榮耀》林智妍（也譯：林知衍）奪下。

林智妍在《黑暗榮耀》中飾演惡女「朴涎鎮」再度翻紅，成功打敗同劇的廉惠蘭以及《財閥家的小兒子》金信祿、《我的出走日記》李伊、《安娜》鄭恩彩拿下最佳女配角獎，她在台上緊張直呼「非常感謝給了我這麼大的獎。謝謝導演給我機會參與這部作品」，也坦言「總是很挫折、自責，我想做的事好像跟做得好的事不太一樣。所以今天在尊敬的前輩、同事面前，我好像更有信心了」，也感謝宋慧喬願意接受這麼不足的自己， 還不忘提及男友，「還有到晛真的很感謝你啊」，最後更高喊「涎鎮活著辛苦了，涎鎮啊你好帥氣」。

趙宇鎮在《毒梟聖徒》中飾演毒梟全耀煥（黃晸珉飾）的得力助手，打敗《非常律師禹英禑》姜其永、《財閥家的小兒子》金度賢、《安娜》金准韓、《黑暗榮耀》朴成勳獲頒最佳男配角獎，他表示「對我來說『卞基泰』真的是個很不像話、具挑戰性的角色，感謝大家的喜愛，這個獎也有鼓勵我之後可以更加果敢地去挑戰的意義，以後我也會繼續努力的」。