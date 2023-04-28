林姓男子在高雄日月光半導體製造公司擔任廠務工程師，因為一次工程驗收不當、溢付工程款給廠商，公司就認定他圖利廠商、強制解職，林男提告爭取資遣費。一審認為林男失職情節並不嚴重，判日月光處置過當敗訴，需給付林男50萬元並開立非自願離職書。日月光不服上訴，高雄高分院認為，日月光只需要透過監督、懲戒就能改善類似情況，不需要解雇林男，駁回上訴，可上訴。

林男在日月光擔任廠務工程師20多年，負責高雄廠產線生產機台二次配工程之評估、發包、管理及驗收等業務。2020年7月某日林男一進公司刷卡就被叫到「員工服務中心」，警衛用金屬探測器對他搜身，還命令他把身上東西全部交出並軟禁在會議室內，不得對外通訊。歷經2個多小時調查，公司以「業務疏失」為由逼林男簽離職單。林男不簽，仍當場遭公司免職，當天就被解雇。

日月光表示，依照內部「工單作業流程」，工程施作前與施作中工程師均應抽檢材料，施作中應統計進場施工人數，驗收階段應測試工程應有之效用，及確認工程實際耗用之材料品項與數量及人工，是否與訂購單相符，確保公司應付款項與工程實際狀況一致。

但2020年5月公司接到匿名檢舉，二次配工程發包有用工用料不實致溢付工程款之情事，公司立即組成專案小組，發現林男負責的「日月、坤琳」兩工程訂購單數量與現場盤點數量有差距，溢付工程款各為27萬6175元、16萬5035元，公司懷疑林男長期抽檢、驗收不實，已破壞公司與外部廠商信賴基礎與和諧關係，情節重大，依相關規定予以免職並解雇。

林男解釋，公司盤點材料的數量與廠商實際施作數量不符，許多工程用料並未計入盤點數内，且工程剩餘材料均放在公司內，申報資料也有留存，自己不可能將材料攜出。此外，自己負責的日月、坤琳2項工程均為統包、總價承攬工程，非實支實付工程，工程價格均由公司採購單位決定，所有工程都有按照工程施作，也按照工程統包價給廠商。若廠商實際施作數量與訂購單不符，高出3成則為工程追加或追減，小於3成就照原價付給廠商，絕對不可能溢付工程款。

林男不服，提告爭取資遣費。一審法官調閱相關人、物證，發現林男工作上確實未落實材料之驗收及人數統計，但應屬一時但忽職守，並非長期刻意為之，所生危害並非重大。法官認定日月光處置過當，判敗訴，需付給林男50萬元資遣費、非自願離職證明書。

日月光不服上訴，二審法官認為，林男的疏失，並未影響日月光與相關廠商的業務合作關係，林男過去也未曾發生類似怠忽職責的情事，並非屢犯不改，日月光只需要透過監督、懲戒（記過）就能改善類似情況，不提供林男教育訓練或其他改進措施，等於剝奪林男事後改善的機會，有違比例原則及最後手段性原則，最後仍判日月光敗訴，全案仍可上訴。