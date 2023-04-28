在向全球投資者發出歡迎外資的訊息不久之後，中國大陸連續進行一連串對外資企業的搜查、警告與逮捕行動，這些行動讓許多外資企業出現恐慌外逃跡象。據外媒報導，在過去5個交易日中，有大量的外國投資者從透過香港的跨境交易機制撤離中國股市，匯出資金高達31億7000萬美元，這是自去年11月以來歷時最長的一輪資金撤離潮。

據《華爾街日報》報導，最近中國國家安全部突襲了企業管理諮詢機構貝恩公司(Bain & Co.)上海辦事處，對其員工進行偵訊，晶片製造商美光科技公司(Micron Technology)的產品也受到安全審查，日本安斯泰來製藥(Astellas Pharma)一名員工遭到逮捕，美國盡職調查公司美思明智（Mintz Group）北京辦事處遭到搜查，連續的國安審查引起外商企業的驚慌。

報導說，中國修訂了《反間諜法》之後，擴大法條的適用範圍，對象包括認為有可能造成國安威脅的外資企業，新法規還允許檢查疑似從事間諜活動者的行李和電子設備，外資企業認為此舉將增加在中國開展業務的風險。若干外國企業高層表示，由於擔心觸犯《反間諜法》，包括台灣、中國人權紀錄及半導體科技等議題，已經被列入與中國同行討論的禁區。

中國美國商會（AmCham China）近期對美商調查顯示，有27%受訪者佈局投資將優先考慮他國而非中國，去年同樣的調查中僅6%的受訪者會考慮中國以外的投資地點。美國的基金管理機構也正重新考慮在中國的投資，例如德州教師退休基金投資中國股市的部位減半，佛羅里達州公務員基金則撤回對中國投資。

據Exante Data商業研究公司分析，最近的5個交易日內，全球投資者藉由滬港通/深港通跨境交易機制撤離中國股市的資金高達31.7億美元，這是自去年11月以來歷時最長的一輪資金撤離。

雖然中國對待外資的最新舉措可能不利於大陸的經濟成長，也進一步會嚇跑外資和外企，但經濟諮詢機構龍洲經訊（GaveKal Dragonomics）主管葛藝豪（Arthur Kroeber）近日發布報告說，中國仍打算選擇性地對一些美國公司下手，目的是刻意製造恐懼氣氛，迫使他們考慮退出中國，雖然這並不符合中國的經濟利益。