每個人的個性都不同，與人相處的模式自然也不一樣，有些人外表與內在一樣真誠，有的人則是說一套、做一套。日本網站「占TV」近日分析12星座，列出「表裡如一」排行榜，例如天秤座為避免別人不悅，經常說客套話，牡羊座個性直率，說話雖有些直接，但卻很討人喜歡。

第12名、天秤座

天秤座追求完美，想呈現最好的模樣給別人看，而且長袖善舞，與人相處時，為了避免造成他人不悅，他們通常會說客套話，就算臉上掛著笑容，你也猜不到他們在想什麼。

第11名、處女座

處女座看似為人和善，但他們工於心計，經常隱藏自己真正的意圖，在與人接觸時，說話通常會選擇對自己有利的言詞。

第10名、雙子座

雙子座擁有雙重人格，他們遇到不同的人，或處於不一樣的環境，就會展現出迥異的性格。

第9名、水瓶座

水瓶座為人很善良，無論與誰都能打成一片，但與朋友相處時，他們很少談論自己，不喜歡透露自我內心，對於別人而言，水瓶座確實是好人，但卻很難看見真實的他們。

第8名、天蠍座

天蠍座喜歡保持神秘，別人都搞不清楚他們在想什麼，也難知道他們是否表裡如一。

第7名、金牛座

金牛座非常在乎他人的眼光，在別人面前，他們時常會掩飾真實的自己，扮演對方想看到的模樣。

第6名、巨蟹座

巨蟹座心思細膩，比較在乎他人想法，又不擅掩飾，有時會想說出真心話，但又怕傷害到對方，他們偏向表裡如一類型，但表達時比較委婉，也容易讓人誤會。

第5名、摩羯座

摩羯座為人認真誠實，待人接物都很得體。

第4名、射手座

射手座心胸很寬闊，做事都是表裡如一，對每個人的態度都一樣。

第3名、雙魚座

雙魚座即使長大了，仍然保有一顆童心，不容易懷疑別人，也不會因對方的身分，展現出不一樣的態度，始終一視同仁，雖然他們有些過於天真，可能因此被有心人士欺騙，但雙魚座擁有純粹的心靈，雖然遇到很多麻煩，但也特別容易獲關愛。

第2名、獅子座

獅子座個性坦率又霸氣，屬於全力以赴的類型，只要認為正確的事，看到別人做錯了，他們就會毫不猶豫地說出來，即使說話太直接，有可能傷害到對方，獅子座也毫不迴避，而他們說的話、做的事基本上都是正確的，容易受身邊的人信賴。

第1名、牡羊座

牡羊座誠實又正直，不愛說客套話，開心與難過都清楚寫在臉上，反應非常真誠，不過有時說話太直接，有些人或許難以接受，但直來直往的個性，讓他們獲得朋友喜愛，覺得牡羊座很好相處，在不知不覺中，就有許多人想和他們交朋友。