口腔健康影響甚大，但牙科治療相對耗時，在都會區都需要預約排隊，更何況是醫療資源不足的偏鄉地區。全台首輛「數位牙科巡迴車」預定5月12日從陽明交大出發，第一站將前進宜蘭山區南澳鄉提供口腔健康檢查服務，減輕長輩下山就醫的辛勞，就近照護當地居民的口腔健康。

「數位牙科巡迴車」由台灣精品企業贊助支持，並與國立陽明交通大學牙醫團隊合作打造而成。被譽為臺灣產業界奧斯卡獎的台灣精品，秉持創新精神舉辦「愛無界 台灣精品」活動，鼓勵全球民眾提出有益社會環境的創意提案。「數位牙科巡迴車」構想來自台灣利他社會資源整合工作室執行長陳雅芳對社會需求的長期關注與觀察，提案獲獎後，經由29家台灣精品企業集資支持，借重陽明交大牙醫團隊的專業，終於將創意想法催生成真。

「數位牙科巡迴車」車身外觀用色活潑，搭配愛心飛翔手勢，象徵台灣精品回饋社會的用心，予人溫暖感受；車內採用台灣精品獲獎企業合正機械、明碁電通、揚明光學的產品，車內設備配有CNC切削機、3D列印機、口腔掃描機、牙科設計軟體等數位牙科設備，簡化傳統假牙製程，減少患者等待時間。

陽明交通大學牙醫學系教授林元敏說，以製作假牙來說，在都會區通常可以當日完成，但在偏鄉需要先取模，送到都會區做好再送回來，一來一往很費時，現在在數位牙科巡迴車上就可以完成。

國內老年人口增加，逐漸逼近總人口數的20％。林元敏強調，牙科的重要性比想像中高，例如長者常有缺牙問題，可能導致吞嚥能力不足，容易引發吸入性肺炎，是導致長者死亡的一大原因。宜蘭縣衛生局長徐迺維指出，當吞嚥功能不佳，營養狀況也受影響，另外像是蛀牙也容易造成感染，甚至引發急症。

「數位牙科巡迴車」今年將造訪宜蘭南澳的東岳、金岳、金洋、澳花文化健康站，以及碧侯、武塔國小。林元敏指出，偏鄉醫療設備相對不足，年輕醫師因為無法學習到最新技術而不願投入服務，因此希望將最新設備帶進偏鄉，打造永續經營的偏鄉醫療服務。