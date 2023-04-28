夏于喬與安以軒感情好演藝圈人皆知，是長達20年交情的閨密。日前安以軒的澳門老公陳榮煉洗錢一審判決日前出爐，遭判14年，安以軒神隱螢光幕前。夏于喬於28日出席代言鍋具活動，被問到好友安以軒近況，她表示兩人有聯絡，也希望大家給安以軒空間，對其他的問題表示不方便回應，只說：「如果她（安以軒）想讓大家知道，會自己跟大家講，我們只要讓她知道，好朋友們一直都會在。」

夏于喬於28日出席代言活動，被問到好友安以軒近況，表示希望大家給她空間。（翁紫曦攝）

之前傳言安以軒要復出影壇，夏于喬坦承表示兩人沒有特別聊到這塊，但也不忘提到安以軒是個非常好的母親，現在應是把重心放在照顧孩子身上，也直言安以軒的心情當然會受到影響，但現在就是好好過日子，好好沈澱心情。

安以軒人緣好，在演藝圈還有「安氏企業姊妹淘」劉品言、夏于喬、白歆惠、陳喬恩、廖語晴，一票姐妹當時也有出席安以軒的大婚之日。安以軒於2017年嫁給澳門德晉集團行政總裁陳榮煉，但在2022年1月，陳榮煉涉嫌洗錢案，被澳門司法警察逮捕，同年8月被檢察院起訴，該案至今年4月公布陳榮煉將面臨14年牢獄之災。