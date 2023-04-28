證期局官員說明，金管會請證交所向泰山了解相關情形，4月20日為泰山原訂召開審計委員會日期，後續「因故中斷」，因此當天泰山並未實際開成審計委員會。至於「因故中斷」沒開成的會議的原因，依媒體報導是因人數不足所以沒開到會。

針對媒體報導詹景超批評警察闖入公司審計委員會，淪為市場派工具一事，證期局表示，相關程序執行非屬金管會職權，金管會尊重相關部會處理。

證期局官員強調，金管會對公司經營權處於中立立場，金管會將持續關注泰山財務及業務狀況，若有重大異常，金管會將依規處理。

老牌食品廠泰山經營權之爭延燒，公司派指控，4月20日召開審計委員會，市場派為首的龍邦董事長劉偉龍帶著警方十多人，無預警闖入會議，還將獨董杜英達帶離現場，認為警方沒有事先告知，闖入現場錄影違反程序。不過刑事局澄清，是接獲報案說，有人遭黑道威脅才會到場，且相關執法依法有據，報案查證全程錄影並保持行政中立，無強制作為。