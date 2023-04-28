俄羅斯於27日（四）晚間使用陸海空的長程飛彈，針對烏軍後備部隊的佈署點發動了一次集中打擊並且阻滯了烏克蘭海軍陸戰隊進入戰鬥區域。此外，烏克蘭各地也相繼發生多起交戰。其中以南面赫爾松（Kherson）地區的烏軍防空部隊遭自殺無人機——柳葉刀（Lancet-3）截擊損失最為慘重，一次損失4輛S-300防空系統和1輛德國獵豹防空車（Gepard）。以下為烏俄戰爭全線，由北到南的概況。烏俄雙方對於許多住民地和地名，因歷史因素會有出入，若無正式中文譯名，則以Google地圖中文譯名或原文代之。

Russian kamikaze drone "Lancet" strikes a S-300 launcher on the march. pic.twitter.com/lgsqPKo2Ea — Spriter (@Spriter99880) April 27, 2023

綜合俄羅斯國防部、烏克蘭國防部聲明以及公開資訊情報來源27、28日資訊。哈爾科夫地區，庫普揚斯克（Kupyansk）方向，俄羅斯西部集團軍的陸航部隊（直升機），以及砲兵部隊對靠近德沃里奇納（Dvurechnaya）、Figolyovka、亞戈德諾耶（Yagodnoye）、Pershotravneve和塔巴耶夫卡（Tabayevka）的烏軍單位進行了火力打擊。

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4個烏克蘭偵察小組（SRG）在哈爾科夫地區的諾沃塞洛夫斯科耶（Novoselovskoye）、奧利沙納（Olshana）和Krakhmalnoye鄰近地區遭俄軍阻擊，烏軍損失約110員有生戰力、2輛戰甲車、3輛機動車輛和1具「冰雹」（BM-21 Grad）多管火箭系統。

在紅利曼（Krasny Liman）方向，俄羅斯中央集團軍的直升機和砲兵部隊發動的攻擊，殺傷了靠近托爾斯科耶（Torskoye）切爾沃諾波波夫卡（Chervonopopovka）和切爾沃納亞迪布羅瓦（Chervona Dibrova）的烏軍部隊，造成約70名傷亡、1輛戰甲車、2輛機動車輛、1門122釐米D-30榴彈炮和1輛「康乃馨」（2S1 Gvozdika）自走炮。

來到戰線中部，在頓涅茨克方向，瓦格納傭兵部隊（Wagner）佔領了阿爾喬莫夫斯克（烏稱巴赫姆特）西北部、西部和西南部的4個社區。俄羅斯空降部隊（VDV）則控制了的北部和南部郊區與城市外的烏軍部隊對峙，以支援瓦格納傭兵的行動。

同樣在頓涅茨克地區，俄羅斯南部集團軍，在靠近斯圖波基（Stupochki）、恰索夫亞爾（Chasov-Yar）和加里寧（Kalinin）（頓涅茨克地區）的空軍、直升機部隊和砲兵部隊也實施了火力打擊，並在當天執行了4次飛行任務。部隊共執行了59次火砲射擊任務。據報導，烏軍損失超過400名人員，其中包含國際兵團、2輛步兵戰鬥車、6輛戰甲車、4輛機動車輛、數門D-20和D-30榴彈炮，以及1門康乃馨（2S1 Gvozdika）自走炮。

Lancet V SPG 2S1 "Gvozdika" pic.twitter.com/hhI3fMaOI9 — ДражаМ (@DrazaM33) April 28, 2023

此外，一架美國製的AN/TPQ-50反炮兵雷達在諾夫戈羅茨科耶（Novgorodskoye）附近遭俄軍摧毀。

戰線來到南面，在南頓涅茨克和扎波羅熱（Zaporozhye）地區方向，由東部集團軍的陸航（直升機部隊），以及火炮發動的攻擊對靠近武赫萊達爾（Vuhledar）、尼科爾斯科耶（Nikolskoye）和諾沃米哈伊洛夫卡（Novomikhaylovka）的烏軍部隊進行了火力打擊。據報導，造成約60名人員傷亡、1輛裝甲人員運輸車、道爾防空飛彈系統（Tor-M1）自走防空系統、3輛機動車輛，以及1門美國M777火炮系統。同時，第72機步旅的彈藥庫在沃德亞諾耶和烏格列斯博羅奇納亞鐵路站（DPR）附近被摧毀。

Another American M777 howitzer became food for the Russian Lancets. pic.twitter.com/vvdU2hcrNH — Trollstoy (@Trollstoy88) April 27, 2023

在赫爾松方向，由於炮火攻擊，烏軍損失高達30名人員，4具烏軍的S-300中長程地對空飛彈系統以及1輛德國獵豹防空車、2輛機動車輛，以及2門D-30榴彈炮遭到截擊摧毀。