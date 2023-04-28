考選部今首次舉辦「國家考試試務工作交流座談會」，考選部公布，111年考試期間動員試務人力總計37622人次，其中外部支援人力就占93.13％，凸顯夥伴協力關係緊密與重要。特別是近兩年COVID-19疫情發展，在各種繁雜的防疫措施滾動調整下，縣市政府及相關學校積極投注人力、物力協助，才能讓疫情下的每一場國考順利舉辦。

今天座談會中，邀請學校及相關單位出席，希望透過多元意見交流，期望教、考、用三方持續攜手、加強合作，讓考選業務永續發展與不斷精進。

考試院長黃榮村表示，考選部首次辦理此活動，展現「謝意」與「誠意」，國家考試長期以來都有賴各縣市政府及試區學校在地的協助與支援，而且國家考試多在週末舉行，試務工作人員必須犧牲假期，投入試務工作，相當辛勞。

考選部指出，以111年為例，考試期間動員試務人力總計37622人次，其中外部支援人力高達35036人次(約占93.13％)，洽借學校提供場地計318次，凸顯夥伴協力關係緊密與重要。特別是近兩年COVID-19疫情發展，縣市政府及相關學校積極投注人力、物力協助更是緊密。，

考選部官員強調，未來推動的多項考選興革措施，例如高普考應試專業科目減科後，部分類科的考試天數將隨之減少、國家考試數位轉型、擴大推動電腦化測驗及提升用人機關參與機制等，均仍有賴三方強化互助協作，使跨域資源整合發揮最佳效益。

考試院官員轉述，本次座談與會人員發言踴躍，對於國考試務工作提出許多寶貴意見和建議，包含考試期間採陪考申請制與考前不開放試場查看等措施、筆試及電腦化測驗相關費用的檢討、電腦化測驗學校量能的擴增、雙北市政府擴大支援參與試務工作之可行性及邀請試區學校學子到部參訪等交流議題。

官員轉述，考選部部長許舒翔及考試委員吳新興等在會上就相關提問逐一詳細說明，並表示座談會體現「三方齊力、舉才大利」的成效，對於深化試務合作的情誼具重要指標意義，相信「考選部」、「縣市政府」與「學校」建立堅實的夥伴關係，必能持續拔擢出符合現代政府需求與社會各個重要領域的優秀人才。