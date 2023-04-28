刑事局偵查第四大隊去年4月接獲檢舉，指有人大量收購感冒藥，遂與屏東縣警察局、台南市永康分局、新北市三峽、永和分局、北市萬華、大安分局、桃園市刑大等單位共組專案小組，報請新北地檢署檢察官阮卓群指揮偵辦。

警方查獲劉嫌收購感冒藥提煉毒品。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

警方調查，幕後主使者為屏東內埔地區42歲劉姓角頭，他耗資千萬元，派人在台北至台南西半部地區的沿線城市，大量收購含有Pseudoephedrine Hcl的感冒藥及鼻炎藥，再層層交付到屏東提煉安非他命，警方發現，還有嫌犯不畏颳風下雨，從台北一路騎車到新竹收購藥品。

警方查獲劉嫌收購感冒藥提煉毒品。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

警方在安居專案期間破獲屏東製毒工廠，將劉嫌逮捕到案，查扣第四級毒品假麻黃素純質淨重3943.71公克、現金85萬、子彈6顆、藥錠去膜機、攪拌機、50幾種感冒藥錠、膠囊等贓證物，法院裁定扣押熱門電動車概念股「系統電」等市值60萬元的股票以保全追徵不法犯罪所得；專案小組另持續追查其他8名收購者，全案日前依製造毒品罪責偵結起訴。

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