Up直播製作的辛辣節目《藝外爆紅》經歷主持人派翠克換角風波後，接連找來狄志為、楊皓如和梁赫群等人救火，這次終於宣布由撩妹天王張立東接下固定主持大任，他興奮說：「節目的調性跟我講話的風格很相似，我絕對會更敢問。」

至於提到最想訪問到哪位來賓，他也直接展現撩妹本色，指名很欣賞的韓國啦啦隊女神李多慧，希望未來能有節目同匡機會，另外也坦言因為是直播所以最怕訪問到演員，很怕演員們不熟悉綜藝效果而冷場。

首集邀夢多擔任來賓，他近2年都在經營健身事業和YT頻道，已顯少在節目露面，這次特別情義相挺登上直播節目，讓不少粉絲驚喜。他一開場就大方分享剛結束的越南旅程，劈頭大讚越南的夜生活價格便宜只需台灣1/3花費，「小姐」的顏值也都相當漂亮，被問有沒有類似演藝圈哪位女星，夢多坦言：「像Angelababy那麼漂亮的都有。」讓一旁主持人張立東直呼想去。

感情史豐富的2人，在節目第2段也大談戀愛經驗的敏感話題，夢多表示曾交往過台灣、韓國、巴西、美國等地女友，表示還是最喜歡台灣女生，「相處起來最舒服。」

張立東首集主持找來夢多當嘉賓。（圖／Up直播提供）

聊到了上一段感情狀況，夢多當場心碎自曝遭劈腿經過。他直言某次出國拍攝時女友說要與朋友餐敘，看似正常的行程回家後也有打電話報備，怎料到2人講完電話後女友竟然忘了掛掉，電話中直接出現男性的聲音，還遭嗆聲：「妳男友好煩喔。」隨即聽到2人啪啪啪的聲音和對話，令夢多傷心不已。

《藝外爆紅》本由男星派翠克擔任主持人，不過之前因為狗仔葛斯齊受邀當嘉賓，派翠克考量和小S主持關係，向節目組告假，事後卻爆出被封殺，對此，派翠克經紀人表示「派翠克與葛先生沒有任何利害關係，只是因為時常報導的新聞，會牽扯到S姐她們，我們不想因為這個訪問，又有什麼樣的新聞產生，而雙方在溝通上，沒有達到一個平衡，所以先暫停合作關係，謝謝大家的關心」。