美國晶片法案補貼的附加條件，引發不少廠商反彈，其中以韓國反應最為劇烈。韓國產業通商資源部周五（28日）表示，韓美商務部長李昌洋及雷蒙多（Gina Raimondo）已經達成共識，同意持續協商補貼條件，盡可能減少晶片製造商投資的不確定性。

路透社報導，聯合聲明內容提到，李昌洋希望雷蒙多協助消彌晶片製造商補貼上的不確定性，例如過度提供公司資訊，或是需要和美國政府分潤。

雷蒙多和李昌洋在聯合聲明中，同意會持續討論該法案附加條件和機會，最大限度減少企業投資和業務負擔的不確定性。

韓國產業通商資源部還透露，李昌洋告訴雷蒙多，韓國企業「十分關注」10月到期的一年期豁免權，擁有豁免權的企業都被允許在大陸使用美國技術的半導體設備。而於大陸無錫和大連都有設廠的SK海力士，希望能夠延長豁免期限。

聯合聲明中，雷蒙多和李昌洋都同意在晶片出口管制方面合作，保護國家安全的同時，盡可能減少全球半導體供應鏈干擾，並維持半導體產業活力。