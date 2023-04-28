台中地檢署查獲國泰洋酒涉勾結金錢豹旗下等47家酒店隱匿22億多元營業額，逃漏稅近8億元，首波今年3月已起訴國泰洋酒董事長劉男及酒店業者、幹部等25人。今天案情升高，檢方以被告身分帶回金錢豹老董袁昶平等8人調查，目前仍在偵訊釐清案情中。

台中地檢署偵辦國泰洋酒與酒店掛勾，隱匿營業額涉嫌逃漏稅案，經持續偵查後，因認被告袁涉有違反稅捐稽徵法、商業會計法等罪嫌，檢察官追查發現與案情相關事證遭人移動另處藏放，向台中地方法院聲請搜索票獲准，4月27日搜索袁、會計住處等13處，並在昨、今兩天傳訊袁、會計出納等員工共8人到案釐清。

檢調追查，國泰洋酒將酒品銷售給金錢豹及海派旗下、金麗都及麗晶皇宮等中市知名大型酒店，但酒店賣酒時，卻開立國泰洋酒所虛設的公司發票。國泰洋酒自2016年間起透過代開發票，協助47家酒家，隱匿高額營業額22億7521萬餘元。

據了解，一般商店消費營業稅是5％，而酒店屬特種飲食業，營業稅是15％至25％，若酒客付賬拿國泰洋酒虛設公司發票，業者只要繳5％營業稅。經檢調會同財政部中區國稅局查核認定以特種飲食業的營業稅稅率25％計算，總計逃漏營業稅5億6880萬餘元、營業所得稅2億1022萬餘元，逃漏稅總金額為7億8903萬餘元。

檢警今年1月11日及17日均發動大規模搜索，先後帶回劉男及酒店業者約40人追查，以涉嫌違反商業會計法、稅捐稽徵法等罪嫌收押劉男，2月15日以天價1億元交保。

中檢首波偵結，在今年3月間將劉男及酒店業者、幹部等25人依涉嫌違反商業會計法、稅捐稽徵法等罪嫌起訴。