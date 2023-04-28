高雄全家海神直到本季例行賽結束，才突然宣布庫薩斯報銷回立陶宛治療的噩耗，對他們季後賽首輪的對手台南台鋼獵鷹來說，無疑是相當利多的消息，不過獵鷹總教練劉孟竹28日G1賽前表示，「我們禁區優勢更加明顯，可是我們防守重點換成布銳克曼。」

「其實我們一直不確定庫薩斯能否繼續打，直到海神宣布才知道，」劉孟竹說，「我們原本防守的重點放在庫薩斯與布銳克曼的兩人連線組合，如今防守政策調整，既然對方禁區威脅不大，我們仍把布銳克曼當成防守重點，盡量降低他的擋拆與切入破壞力。」

獵鷹擁有的「拉拉山連線」德古拉、阿修羅與布拉，將讓他們在季後賽首輪的禁區優勢更加明顯，「只是中信特攻也沒大個子洋將，卻可以輕鬆擊敗我們，我想海神勢必參考特攻的防守模式，我們也可利用這種方式，提前替下一輪做好準備。」

劉孟竹表示，獵鷹趁著例行賽排名提前底定，所以利用最後兩場例行賽試水溫，「我想這兩場例行賽很有幫助，因為我們趁機找到季後賽面對不同防守策略的解決方式，我想這兩周針對性的調整相當成功。」