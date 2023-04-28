韓國影視圈一年一度的盛事「第59屆百想藝術大賞」今（28日）在仁川Paradise City登場，由申東燁、朴寶劍、裴秀智擔任主持人，電影部門男女配角獎，分別由《韓山島海戰》卞約漢、《樂透大作戰》朴世阮奪得。

朴世阮在《樂透大作戰》為了飾演北韓軍人，不僅勤練敬禮的角度與姿勢，更花費1個月時間，努力進行北韓語的練習，贏過《嬰兒轉運站》裴斗娜、《外星＋人》廉晶雅等強敵，她上台後直呼「有這麼了不起的前輩在（還讓我得獎），這樣得獎特別榮幸」，也謙稱自己是代表整部電影得獎的。「雖然我在演戲有很多辛苦、難過的時候，但真的很幸福，我是朴世阮，請一定要記得我，我會再於其他場合向大家問候的」。

卞約漢在《韓山島海戰》中飾演日本將領「脇坂安治」，剛開始在試穿鎧甲時，發現不夠合身、不像個將軍，因此還特別增重到89公斤，打敗《火線交涉》姜其永、《晝盲神探》金聖喆、《犯罪都市2》朴智煥、《韓山島海戰》卞約漢、《緊急迫降》任時完奪下最佳男配角獎，「我曾經和一起入圍的多位合作過，以後還有機會的話希望一定要再合作」，也不忘感謝導演以及所有演員。