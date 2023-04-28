新竹市長高虹安擔任立委期間，被控涉嫌詐領助理費案，去年以60萬元交保，台北地檢署28日再以貪汙罪被告身分傳喚高虹安到祕密地點接受偵訊。據了解，高虹安今向市府請假，沒有在新竹市，也無公開行程。針對市長接受偵訊，市府發言人施淑婷則回應，市府管理及運作一切正常進行，謝謝外界的關心。