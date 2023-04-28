香港明報報導，恒生指數成分股中，48檔漲，22檔下跌，6檔持平。海爾智家漲7.16％，收報25.45港幣，是漲幅最大的成分股。新奧跌2.82％，收報107港幣，是跌幅最大的成分股。

恒生科技指數成分股20檔漲，7檔下跌，3檔持平。漲幅最大的是海爾智家。跌幅最大的是華虹半導體，收報32.05港幣，跌1.08％。

美股大漲刺激 台股漲逾110點 台積電強拉5元至498.5
恒生指數半日漲172點 比亞迪電子漲逾6％
滬深兩市均收漲 上證指數漲1％
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