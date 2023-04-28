香港明報報導，恒生指數成分股中，48檔漲，22檔下跌，6檔持平。海爾智家漲7.16％，收報25.45港幣，是漲幅最大的成分股。新奧跌2.82％，收報107港幣，是跌幅最大的成分股。
恒生科技指數成分股20檔漲，7檔下跌，3檔持平。漲幅最大的是海爾智家。跌幅最大的是華虹半導體，收報32.05港幣，跌1.08％。
恒生指數28日收漲54點，漲幅為0.27％，收報19,894點，大盤成交金額1,015億港幣，日增4.56％，是4月25日以來最多。國企指數漲26點，漲幅為0.4％，收報6,702點。恒生科技指數收報3,901點，漲1.02％。阿里巴巴、中海油、平保貢獻恒指較多。騰訊、匯控、友邦拖累大盤。
香港明報報導，恒生指數成分股中，48檔漲，22檔下跌，6檔持平。海爾智家漲7.16％，收報25.45港幣，是漲幅最大的成分股。新奧跌2.82％，收報107港幣，是跌幅最大的成分股。
恒生科技指數成分股20檔漲，7檔下跌，3檔持平。漲幅最大的是海爾智家。跌幅最大的是華虹半導體，收報32.05港幣，跌1.08％。
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