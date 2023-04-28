新台幣本周貶值1.18角或0.39％，周線已連三黑；整個4月新台幣則重貶2.86角或0.94％，月線連二黑。

台北股匯市早盤齊揚，但午盤後豬羊變色，台股收漲、新台幣再度收黑。台股28日漲167.69點，收在15579.18點，成交值新台幣2222.07億元。三大法人合計買超39.37億元，其中，外資及陸資買超6.01億元。

台股收漲，帶動外資早盤偏向匯入，新台幣一早走升，最高升抵30.685元，但隨著日本央行維持寬鬆環境，日圓急貶帶動整體亞幣走疲，新台幣也受波及，國際美元反彈，外資午盤後轉為匯出，終場新台幣再貶3分，日線、周線、月線全面收黑。

根據央行統計，美元指數大幅反彈0.49％，28日亞幣普遍走貶，日圓重貶1.42％帶頭下殺，新加坡幣貶值0.11％、新台幣貶值0.1％、人民幣貶值0.01％，韓元則小升0.02％。

匯銀主管表示，外資早盤隨台股上漲偏匯入，但隨著日圓重貶，新台幣午盤後趨貶，外資熱錢轉而外逃，但整體來看今日外資著墨不大，主要以進出口商對做為主，出口商雖有月底拋匯需求，但力道不及進口商買盤，「主要是新台幣持續貶值，進口商急了」，進口商大買美元，終場新台幣貶值作收。

匯銀主管認為，市場解讀日本央行比預期更為鴿派，導致日圓應聲下挫，但預計今日市場反映已暫告段落，後續焦點回歸美國聯準會（Fed）決策，美元指數短線仍有撐，預期新台幣隨著主要亞幣偏貶的格局不變，不排除本周連假後新台幣就會貶破30.8元信心關卡，後續朝30.9元邁進。