蘋果iPhone自發售以來就受到許多果粉擁戴，不過就有一名首次使用iPhone的網友表示，他用了2年的iPhone11突然出現發燙、卡頓等問題，可說是狀況百出，詢問周遭的果粉朋友後，得到的答案竟然全是「這是正常的」，讓這名網友相當無法接受。貼文曝光後，引發熱烈討論，甚至有鄉民笑說：「果粉朋友太死忠了吧」。

原PO在PTT看板《MobileComm》發文表示，自己人生的第一台蘋果手機是iPhone11，使用至今已有2年，近期突然發現手機觸控不良還會突然自動關機，玩手遊1小時過後，電池就出現過熱的情況，不只玩遊戲變得卡頓，看網頁也會突然跳出視窗，但原PO檢查過網速，沒有發現任何異常。

更令原PO傻眼的是，明明就沒有下雨，手機也沒有泡到水，但充電時竟然跳出「浸水警示」。原PO詢問周遭同樣使用蘋果手機的朋友，結果大家異口同聲地說：「這是正常的」，讓他覺得不可置信，認為明明手機才買了2年，應該不至於狀況百出，還為此特地發文和網友請益：「用了2年的iphone過熱卡頓，是正常的嗎？」

貼文一出，引來不少鄉民揶揄，「iPhone怎麼可能卡頓，說不定是沒有更新到最新的關係」、「過熱依照說法應該是使用者問題」、「用一年就要換最新的才順」、「不可能，過熱跟卡頓是安卓的專利」、「哪來的卡頓，是你太急」、「蘋果這麼保值，怎麼可能用兩年就會卡」、「果粉朋友太死忠了吧」。

事實上，蘋果官方曾建議，若發現手機運作卡頓，可檢查3項設定。首先是查看iPhone儲存空間，至少要預留1GB空間，才能讓手機運作順暢；再者，要避免手機被陽光直射，不要暴露在寒冷環境中，因為太熱或太冷都會影響效能，還會損害電池壽命；最後則是關閉「低耗電模式」，因為該模式為了省電會關閉部分功能，導致手機運作不順。