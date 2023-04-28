俄軍占領區再次發生叛徒遭到刺殺的事件，烏克蘭東南部城市梅利托波爾（Melitopol）昨（27）日傳出一起爆炸案，2名烏克蘭警察慘遭炸傷，送醫急救後1人不治。流亡在外的市長菲德羅夫（Ivan Fedorov）指出，死者生前投靠俄羅斯，很可能因此遭到暗殺。
綜合外媒報導，這起事件發生在當地時間27日上午5時20分左右，梅利托波爾市一處公寓大樓外突然無預警發生爆炸，威力驚人，附近民宅和汽車的窗戶都被震碎，地面留下一個大坑洞。
2名警察當場遭到炸傷，其中一人送醫後傷重不治。菲德羅夫表示，死者米申科（Oleksandr Mishchenko）過去擔任警察局長，戰爭爆發後，他背棄祖國勾結俄軍，並誘騙下屬改投敵營，可能因此引來殺身之禍，「通敵者的命運都一樣：昨天背叛，今天恐慌，明天被屠殺，」菲德羅夫說。
這起事故發生後，當地媒體《烏克蘭真理報》（Ukrainska Pravda）公布一段影片，一名經過變音處理的神祕男子坦承犯案，稱自己是在清除垃圾：「抱歉今天早上製造了很大的噪音，我們在清理垃圾，消滅叛徒米申科。」並警告其他通敵者，將來也會面臨相同下場。
這已不是親俄人士第一次遇襲。去年9月，俄國在伯德揚斯克（Berdyansk）扶植的副首長鮑柯（Oleg Boyko）夫妻死於爆炸；12月烏克蘭南部受俄羅斯控制的柳比米夫卡鎮（Lyubimivka）也有一名官員死於汽車炸彈攻擊。
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