國立故宮博物院經歷疫情和去年典藏瓷器破損等風波，今年在新任院長蕭宗煌上任滿3個月之際，也向外界說明未來對於吸引觀眾回流的相應之道，故宮表示今年北院的參觀人數可望衝破百萬。

「自己最關切的問題就是觀眾回不回來」蕭宗煌表示，全球博物館界都受到疫情重創，故宮也未能置外，他指出2021年故宮北院創下來客數的史上最低紀錄，全年僅41萬餘人次到訪，相較於2014年的540萬人次確實是天差地別。但他也指出目前待突破種種困難點，包括北院一直以來是外國客居多，占了七成，陸客來台巔峰期，境外旅客更是占了八成，「國內遊客一直偏少還有待開拓」期待在新故宮計畫完成後，北院合理的容流數可達每年500萬人次。

蕭宗煌指出，新故宮計畫的南北院各項硬體建設工程都在進行中，北院的行政大檈已在施工，圖書文獻及研究大樓未來會成為第二展覽館，但他也不諱言故宮現有的硬體很難兼顧遊客方便，遊客到了山下入口處還有不少階梯要爬，因此一直希望爭取未來北市捷運Y28出口能增設連接通道，設置電扶梯和電梯。

蕭宗煌表示，疫情趨緩後故宮也一直在與各單位積極協調推動配套參觀方案，隨著入境防疫鬆綁，北院配合國際郵輪團推出周一預約專案開館，截至目前計有14艘國際郵輪共87團、2496位郵輪旅客參訪故宮，且目前每月的第一個周一也開館迎賓，預計29日北院參觀人數就有望突破41萬人次。

香港故宮文化博物館今年4月已迎接第100萬名訪客，台北故宮在疫後會有什麼特別規畫吸引觀眾？蕭宗煌表示，「以自己過去的經驗，故宮三寶（范寬〈谿山行旅圖〉、郭熙〈早春圖〉、李唐〈萬壑松風圖〉）要是有出來，自己只要在台灣，就一定會想辦法來看，雖然已經都是看過的！」

展品和策展仍是故宮的核心吸引力，解封後故宮也陸續推出國際借展，除了北院現正展出的《梵蒂岡宗座圖書館珍藏》特展，10月南院將推出《朝鮮王朝與清宮藝術交會》（暫名）特展，11月北院再推出《16世紀東西文化的互動與交流》（暫名）特展。