國內腸病毒疫情持續上升，花蓮縣衛生局衛公布腸病毒門急診就診人次達164人次，預計5月正式進入流行期，隨著疫情解封，口罩鬆綁，預料腸病毒恐攀升，尤其5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，發現有嗜睡、意識不清等腸病毒前兆病徵，儘速送到花蓮慈濟醫院或門諾醫院治療。目前花蓮幼兒園為避免腸病毒群聚感染造成停課，兒童入園上課前都會檢查有無症狀。

衛生局長朱家祥表示，疾病管制署監測資料顯示，112年第16週國內腸病毒門急診就診計7752人次，較前一週5468人次上升70％，而花蓮縣就診計164人次，較前一週94人次上升57.32％，就診人次上升趨勢。監測顯示，社區檢出以克沙奇A型病毒為多，腸病毒71型及D68型病毒亦持續於社區活動，仍應多加注意防範。

他說，「保持手部衛生」是預防腸病毒第一道防線，家中若有第二個小孩被感染更要特別留意，不論家長與學童，都務必落實勤洗手戴口罩的好習慣，才能降低密切接觸時感染與傳播腸病毒的機會。

腸病毒5月進入流行期，花蓮衛生局提醒家長注意孩童身體狀況，學校也請教師教導洗手清潔習慣。（花蓮縣衛生局提供／王志偉花蓮傳真）

朱家祥指出，民眾應養成正確勤洗手（內、外、夾、弓、大、力、腕）的習慣，學校在每日幼兒入園前、用餐前後及離園後清消，建議每天至少清消5次；每周1次對環境、玩具清潔及消毒，以市售含氯漂白水（5-6％濃度），1（漂白水）：100（水）的比例稀釋攪拌均勻後，擦拭常接觸門把、課桌椅、餐桌、樓梯扶把、玩具、遊樂設施、寢具及書本，校園應落實學童自主健康管理，並確實填寫清消記錄，共同防範腸病毒來襲。

衛生局提醒，成人、幼兒都有感染腸病毒風險，皆應做好個人衛生，平時應以肥皂正確勤洗手，並注意居家環境的清潔消毒。相關資訊可至疾病管制署全球資訊網，或撥打免付費防疫專線1922或0800-001922洽詢。