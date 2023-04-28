香港信報報導，人民幣兌美元離岸價（CNH）28日盤中逼近6.94元，低見6.9393元。截至28日下午4時34分，離岸價報6.9377元，在岸價報6.9281元。
人民幣兌美元中間價28日貶值33個基本點，報6.9240元，創3月13日以來新低。上一交易日中間價6.9207元，上一交易日官方收盤價6.9231元，上日夜盤收報6.9203元。
外匯交易員指出，美國經濟可能陷入停滯性通膨，但美國聯準會（Fed）利率決議前，預期美元繼續持穩，而人民幣也很有可能延續區間上落，平穩過渡到5月。
人民幣兌美元在岸價（CNY）28日收盤貶53個基本點，貶破6.92元，盤中低見6.9285元。人民幣兌美元在岸價收報6.9284元，較上日下午4時30分收報6.9231元，貶53個基本點。較晚上11時30分最後成交價6.9203元，貶值81個基本點。
香港信報報導，人民幣兌美元離岸價（CNH）28日盤中逼近6.94元，低見6.9393元。截至28日下午4時34分，離岸價報6.9377元，在岸價報6.9281元。
人民幣兌美元中間價28日貶值33個基本點，報6.9240元，創3月13日以來新低。上一交易日中間價6.9207元，上一交易日官方收盤價6.9231元，上日夜盤收報6.9203元。
外匯交易員指出，美國經濟可能陷入停滯性通膨，但美國聯準會（Fed）利率決議前，預期美元繼續持穩，而人民幣也很有可能延續區間上落，平穩過渡到5月。
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