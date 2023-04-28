香港信報報導，人民幣兌美元離岸價（CNH）28日盤中逼近6.94元，低見6.9393元。截至28日下午4時34分，離岸價報6.9377元，在岸價報6.9281元。

人民幣兌美元中間價28日貶值33個基本點，報6.9240元，創3月13日以來新低。上一交易日中間價6.9207元，上一交易日官方收盤價6.9231元，上日夜盤收報6.9203元。

外匯交易員指出，美國經濟可能陷入停滯性通膨，但美國聯準會（Fed）利率決議前，預期美元繼續持穩，而人民幣也很有可能延續區間上落，平穩過渡到5月。