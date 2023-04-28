據衛福部統計，近年兒少性剝削案件越來越多，2020年達1726件、2021年達1884件、2022年上半年就有1031件，其中逾7成為網路犯罪，家扶基金會今天公布調查提及，兒少對網路性剝削情境風險辨識平均為8.99分，強化兒少的自我保護能力尤為重要。

統計指出，兒少性剝削案件以「拍攝、製造兒少為交或猥褻行為物品」最多、「使兒少為有對價性交或猥褻行為」次之，前者受害年齡集中在12歲至15歲、達46.5％，後者受害年齡則集中於15歲至18歲、占比達59％。

家扶基金會社工處主任蔡雯瑾表示，其中近3年統計中均有逾7成為網路犯罪，因而以「網路性剝削情境風險辨識」調查，其中「以愛為名」兒少風險分數較低（較不認為為風險），也因此在「以愛為名」中曾有21.7％兒少曾配合答應提供性隱私照片，調查也提及，未被教導過辨識風險情境風險評分更低。

小兒科醫師陳木榮說，對方用暴力、脅迫孩子會拒絕，但若以愛為名時，孩子難感受到敵意，且疫情期間孩子使用手機、平板機會更高，他提及，如曾協助其女兒上傳作業時，卻有訊息提到「附近男生想看妳的胸部、妳願意分享嗎」等奇怪訊息，雖然不予理會，但也告訴孩子遇到事情一定要通知父母。

兒童及少年性剝削防制條例近日也完成修法，新增網路平台業者發現兒少性剝削犯罪嫌疑情事，應先行限制瀏覽或移除，無正當理由持有兒童或少年性影像，可處1年以下有期徒刑，並加重兒少性剝削罰責。

家扶基金會推動428兒童保護日，呼籲適時關懷兒童、重視兒童保護、予孩子愛的抱抱，今年以「杜絕網路性剝削 全民兒保特攻隊」為目標。捐款可洽家扶基金會官網。

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