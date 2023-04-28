新竹縣竹北市「豐采520」建案旁「天坑」再現，已是周邊第5次塌陷，針對坍塌可能原因，中華大學土木工程學系系主任李煜舲說，新竹地區常採用的擋土工法，地下水位高時易漏水，大雨過後將地基掏空，路面失去乘載力就造成塌陷，且這還只是「剛開始」，5月迎來汛期，若雨量暴增，問題恐更嚴重。

豐采520鄰近的莊敬六街27日突然塌出大洞，1輛特斯拉新車直接摔進大洞，針對路面突然塌陷，李煜舲說，由於新竹地區地層都是第四紀沖積層，屬砂頁岩互層，在砂頁岩上一般都是砂質的礫石層，自立性佳不易崩塌，工程只需輕微擋土措施，因此多採鋼軌樁擋土。

李煜舲說明，鋼軌樁工法是使用廢棄鐵軌，在樁與樁之間插入石板，但此工法「擋土不擋水」，因礫石層具自立性、孔隙透水佳等特性，地下水位低時沒問題，但水位高時則易漏水，因水會往低處流，流動時順勢把旁邊土壤帶進工地低坑，一旦路面失去承載力，就會下陷。

李煜舲說，砂質的礫石層自立性好，但透水性更佳，才導致竹北常發生類似情況。他也提到，2015年時莊敬北路與勝利十一路口工地，也曾發生工地附近路面塌陷，只是當時是開挖工法問題，這次則主要是漏水的問題。

他也說，如果地層屬沉泥質砂或沉泥質粘土，顆粒較多且地下水位又高，開挖時不可能不支撐，也不可能用鋼軌樁，因為鋼軌樁之間容易漏水，如在台北市施工多採連續壁，擋土也擋水，但相對造價也較昂貴。

該建案自去年6月首次坍塌以來，遭勒令停工後又復工，為何改善後又再塌陷？李煜舲推測，開挖工地擋水措施漏水仍是最大原因，他形容，假設工地以密閉盒子包覆，水肯定流不進來，旁邊道路也不會一再地坍塌。

上周新竹地區降下豪大雨，是否導致掏空路基？李煜舲則說，下大雨會造成水頭上升，水壓一提高，工地若持續漏水，仍會將土壤帶走，即使路面表面再怎麼補強，也都是「治標不治本」。

「這只是開始而已，」李煜舲說，針對後續該如何補強，他認為還是必須做好防水措施，或加速往上蓋，形成密閉空間後，水就不會再流進坑洞，否則5月即將迎來汛期，雨量一暴增，問題恐怕會更嚴重。

至於地震是否會加劇掏空，李煜舲則認為是另一回事，牽涉到整個結構物的支撐，目前的問題主要跟水有關；而周遭社區也擔心，地基會不會被掏空，李煜舲也說，其他建物當初興建時，應都有深開挖的基礎，評估不會有立即性的影響。