韓國演藝界盛事「第59屆百想藝術大賞」將在28日登場，由申東燁、朴寶劍、裴秀智擔任主持人，許光漢也受邀擔任頒獎人，不僅是本屆唯一受邀頒獎的國外影人，更是首位出席百想藝術大賞的台灣演員，和《模範計程車》李帝勳合體頒發電影部門、電視部門的最佳導演獎，許光漢一出場就尖叫聲不斷，李帝勳先跟大家打招呼，並向觀眾介紹：「在我旁邊是電視劇《想見你》而獲得大家喜愛的主角、青春巨星許光漢！」許光漢也接著用全韓文跟大家打招呼時，更是獲得了今晚最大的尖叫聲。

許光漢又繼續用韓文說自己很喜歡《我們的藍調時光》、《我的出走日記》2部韓劇，「無論是在劇情或是演員的表演都很喜歡」，更豎起大拇指「催狗（韓文最棒的意思）」李帝勳給予大大鼓勵：「韓文說得很好！」也表示「我演出的電影作品《逃走》，如果有機會希望許光漢能來看。」許光漢立刻用韓文回答：「當然囉！」便提到自己主演電影《關於我和鬼變成家人的那件事》即將在韓國上映，「希望有機會可以邀請李帝勳先生來看，也希望有機會可以跟李帝勳先生合作」，申東燁便請李帝勳幫忙翻譯，李帝勳說完後也直呼之後想跟許光漢合作。

許光漢（右）和李帝勳合體頒發電影部門、電視部門的最佳導演獎。（摘自TikTok）

而電影部門最佳導演正好是《分手的決心》朴贊郁，由女主角湯唯代他從許光漢手中接下獎座，讓她激動表示「我覺得我心跳得很快，好開心」，也轉達朴贊郁的感言說「我在泰國拍攝沒辦法參加，為了得到一個美好的瞬間，很多國家的人聚在一起合作，我作為其中一員也非常自豪，《分手的決心》也是在這樣的過程產生的，所有的工作人員辛苦了，再次向大家表示感謝，也感謝認可我們的評審們」。

另外，電影部門最佳導演獎則頒給真實呈現大眾對於自閉症的偏見與歧視的夯劇《非常律師禹英禑》，導演劉仁植上台後先是表示「請大家給去年冬天讓大家忘不了的朴恩斌演員大大的掌聲」，並稱「希望可以將感謝的心意傳達給世界上所有在旋轉門前的禹英禑」。