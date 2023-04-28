統一獅30日將「開箱」新洋投勝騎士，戴著剛拿到、上頭繡著中文名字的手套練習，勝騎士表示，知道名字的中文意思，知道是帶來勝利的騎士，「很喜歡這個名字，希望戴著這個手套可以跟名字一樣，為球隊帶來很多勝利。」

獅隊今天由洋投布雷克先發，明天則要推出克維斯，周日則將是勝騎士來台初登場，洋投部分還有羅昂，預計這2天過後從中做出異動。

首度來亞洲打球的勝騎士表示，目前身心狀態都已調整到位，也已經準備好要周日登板，「我知道我是在3連戰最後一場先發，會先利用前2場比賽觀察一下對手。」他提到富邦有不少打者具有長的能力，是能形成種傷害的，必須要多注意。」

戴著繡有中文名字「勝騎士」的手套，他透露，這是今天才剛拿到的新手套，也知道自己中文譯名的意思，希望自己能夠跟名字一樣，為球隊帶來更多勝利。首度來到亞洲打球，但他卻不孤單，隊友羅昂、克維斯都是過去在國外打球時的隊友，就連別隊的外援他也有認識，「我也認識富藍戈、艾普勒、福來喜，也和泰勒當過多年隊友。」

來台這段時間勝騎士多數時間都待在宿舍，但有利用這次北上機會搭車外出，看看台北，也順便幫之後將來台的老婆搜集一些觀光行程，他也提到自己很喜歡台南美食，「尤其是甘蔗青，我超級喜歡，因為在委內瑞拉時也都會喝甘蔗汁，讓我想到家的感覺。」