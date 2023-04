一項最新研究報告顯示,中國大陸網路搜索引擎有多達6萬多條審查規則,但最令人驚訝的是,網路搜索審查最嚴格的不是大陸的搜索平台,而是唯一在大陸經營的美國微軟公司必應(Bing)網路搜索引擎。

《美國之音》報導,隸屬於多倫多大學蒙克全球事務與公共政策學院(Munk School of Global Affairs & Public Policy)的公民實驗室(Citizen Lab)發佈題為《消失的鏈接:中國搜索審查的比較》(Missing Links:A comparison of search censorship in China)的報告。研究人員對8個中國用戶常用的搜索引擎進行調查,分別是百度、百度知道、微軟必應(Microsoft Bing) 、嗶哩嗶哩、抖音、京東、搜狗和微博。

報告發現,有超過6萬條獨特的審查規則被用於部分或全部過濾網路搜索結果,其中許多是政治敏感內容,包括中國政治人物、被禁止的宗教信仰、重大政治與歷史事件。最近新出現的敏感詞條則包括「中國間諜氣球」、「成為下一個烏克蘭+台灣」等等。

報告指出,除了微軟必應,其他7個搜索平台的內容審查適用於所有用戶,無論他們是否是從中國大陸訪問。但在微軟必應上,審查僅限於從中國大陸訪問的用戶。

研究人員還發現,在比較微軟必應和其在中國的主要競爭對手百度之後,結果令人意外:儘管百度的審查規則總體來說比必應更多,但必應的政治審查規則比百度更廣泛,對搜索結果的影響更大。平均來說,必應限制了更多網頁域名的搜索結果。

報告指出,這一發現讓人質疑非中國科技公司是否比中國同行更能抵制審查要求,並且推論出一個悲觀的預測:非中國科技公司在中國引入搜索產品或其他服務時,很可能會採用和其中國競爭對手一樣多的對政治和宗教表達的限制。

報告作者總結說,北美公司並沒有對中國市場產生積極影響,反而中國市場對這些公司產生了負面影響。

報導表示,公民實驗室2022年5月的一項研究曾顯示,必應在自動建議功能中刻意審查中國政治敏感詞,這樣的審查做法甚至發生在美國和加拿大的運營區。

此外,蘋果公司也曾被批評配合中國的內容審查制度。2022年10月北京四通橋發生公開抗議事件後,蘋果公司11月限制在中國銷售的手機上的AirDrop(隔空投送)功能。在此之前,抗議清零封控措施的民眾曾使用iPhone這項功能同陌生人分享數位化的政治傳單。