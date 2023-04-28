三發地產為善盡企業社會責任，以行動實踐在地關懷，4月22日在高雄仁武「三發．首席大院」接待中心舉辦「首席捐血，溫馨總動員」公益捐血活動，不少民眾當場挽起衣袖、捐出熱血，發揮公益精神，沒想到最後有高達169人次參與、募得169袋血液，超過7萬c.c.的血量，遠超原本預定目標。

許多賞屋民眾、公司員工皆踴躍捐血，發揮企業對社會的正面影響力。(三發地產提供)

「三發．首席大院」表示，疫情雖逐漸趨緩，但全台血庫仍舊告急，三發地產期待能透過拋磚引玉的力量，一同捐熱血「溫馨總動員」，發揮企業對社會的正面影響力。

三發地產2023年再度攜手台大實驗林認養1公頃林地，種下1500棵樹苗，落實綠色永續。(三發地產提供)

此次為三發地產在「首席大院」第2次舉辦捐血活動，沒想到成果皆超乎預期，許多賞屋民眾、公司員工皆踴躍捐血，當天現場邀請美味餐車參與活動，為充滿愛心的民眾補充營養，預計未來每季將舉辦公益捐血活動，期盼各界民眾未來也能共襄盛舉。

為善盡企業社會責任，三發地產表示，2014年成立「三發教育基金會」推行兒童教育，並打造行動書車「發發蛙探險號」，以藝文教育、圓夢助學、生涯探索為出發點，提供更廣闊的學習旅程。

創立機動性行動書車，推廣親子共讀風氣，至今累計已服務超過三萬名親子家庭；更定期攜手關係企業金革音樂，贊助大型音樂表演、不定期對各弱勢團體捐贈音樂物資，以行動力挺各項公益活動。

此外，三發地產2023年再度攜手台大實驗林認養1公頃林地，種下1500棵樹苗，預計此後每年可為地球減少5.61公噸碳排量，落實綠色永續，並呼籲各界一同加入保護環境生態的行列，透過實際行動，體現關懷環境及社會的企業文化。(記者張雅雲/高雄報導)