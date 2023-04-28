國防部今天(28日)發布，從昨日至今日，國軍偵獲共艦6艘、共機38架次於台灣周邊海空域活動，其中包括2架無人機在內的19架次軍機，進入台灣周邊西南、東南及東北空域。針對其中1架TB-001無人機，一路逆時鐘方向繞台一圈，前空軍副司令張延廷認為，共軍是在劃勢力範圍，未來恐會以雙線，一個逆時針、一個順時針，把台灣包圍起來。

針對此次大陸TB-001無人機「逆時鐘」繞台，張延廷今(28日)接受《TVBS新聞》訪問時表示，共軍以後會雙線，一個逆時針、一個順時針，剛好就把台灣包起來，中共是在劃勢力範圍，變成類似它的地盤。

張延廷接著指出，此次變成我們拿有人機對大陸的無人機，我們上駟對它的下駟，會造成我們疲勞戰，我們的付出會比較大，我們後勤保障的負擔也會比較沉重。

據了解，「TB-001」是共軍最大型無人機，機身長度為10公尺、翼展20公尺，航程6000公里，最長滯空時間達35小時，除偵察功能，也可掛載飛彈、雷射導引炸彈，因兼具偵察與作戰功能，被認為有較大威脅性。