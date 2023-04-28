彰化縣秀水鄉代表會主席蔣憲忠（42歲），去年7月與周姓男子等人在有女陪侍的小吃部衝突後，撂人開槍示威及圍毆對方，還把周男打到左眼球破裂失明，並於事後威脅小吃店刪除監視器影片及找人頂替開槍、打人等罪行。彰化地檢署偵查終結，將蔣憲忠等5人依公然聚眾施暴、傷害、強制、恐嚇等罪嫌提起公訴。

「我是最大的受害者。」蔣憲忠說，事發當晚他與縣長參加完村長聯誼會後，即應周姓男子之邀赴約，以盡地主之誼，未料他竟遭對方酒後不斷辱罵，他請對方冷靜，但最後還是發生衝突了，他回去拿槍只是想控制場面，並無傷人之意，事後雙方已達成和解，他坦承動手也不對，尊重司法。

彰化地檢署今天依人依公然聚眾施暴、傷害、強制、恐嚇等罪嫌，將秀水鄉代表會主席蔣憲忠等人提起公訴。（孫英哲攝）

檢方起訴指出， 2022年7月8日晚間8點多，蔣憲忠前往KTV小吃部赴約，才一走進包廂，就面對周男醉醺醺質問「還有找誰來」，並被包廂內自稱是太陽會會長的徐男以三字經辱罵，他當時見對方還叫在場的潘男毆打他，隨即大聲嚇止，對方才沒動手，但他卻也遭到周、徐、潘等3人以酒瓶、玻璃杯丟擲。

蔣憲忠在衝突後馬上召集4名都是姓陳的年輕男子前來支援，蔣與陳男等人持鐵棍將周男等人圍困在包廂裡，蔣再回住處拿取一把裝有空包彈的槍枝後回到小吃部，並持槍踹破包廂木門，先朝天花板開2槍示威，並一聲令下「見人就打」、「手腳打斷」等語。

當時蔣男等人對周男等3人施暴數分鐘，把周男等人打到頭破血流、骨折，其中周男左眼球被打到破裂，無法復原。

檢方起訴表示，蔣憲忠開打前還持槍威脅店家拔除店內監視器，企圖湮滅證據，結果店家一時緊張僅拔掉螢幕電源，主機仍照常運作，成為事後偵辦鐵證，而蔣並與眾人計畫找人頂替犯行。

全案曝光後蔣矢口否認，直到檢方向法院聲請羈押禁見，才坦承犯行，並被裁定50萬元交保。