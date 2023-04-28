防疫保單理賠近尾聲，為拉升資本適足率達到法定水準，新安東京海上產險獲日本東京海上、裕隆集團兩大股東支持下，今董事會通過辦理120億元現金增資案，預計將在6月底前完成作業，屆時資本適足率(RBC)將可回升到200％以上，以符合法定標準。新安東京海上產險表示，增資案將報請主管機關核准後辦理。

基於誠信經營原則，新安東京海上產險受理龐大防疫險理賠，為確保全體保戶權益及加速增資作業時效，已於今日股東會決議通過「減資」達99.99％，並於今董事會同意辦理增資120億元，以確保符合主管機關所要求資本適足標準。

為擺脫防疫險陰霾，早一步讓所有營運回到穩健成長的軌道上，新安東京海上產險強調，所有業務推展及客戶服務等營運一切穩定正常，請保戶安心。

新安東京海上產險長期守護每份保單託付，未來持續結合日本東京海上集團的全球國際保險專業經驗、創新開發商品服務的能力，以及裕隆集團長年深耕台灣市場、緜密且完善服務網絡的汽車價值鏈優勢，並在兼顧穩健營運及客戶權益保障的前提下，積極導入創新技術應用、推動數位轉型，提升營運效能，以邁向成為一家好公司「To Be a Good Company」為願景。