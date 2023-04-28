大陸女星孫儷在主演電視劇《後宮甄嬛傳》、《羋月傳》、《那年花開月正圓》、《安家》等，穩坐演技派代表，更是各大戲劇作品爭搶的最佳女主角。而孫儷是演藝圈有名的養生達人，但她的一雙金魚眼大到被懷疑是甲狀腺亢進；為此孫儷特地跑醫院檢查，結果證實沒有甲亢，她的大眼睛是天生的。

孫儷是演藝圈難得的養生達人，像是早睡早起、熱愛食補和泡腳等習慣，不僅身體變健康，連美貌也凍齡，根本看不出已經40歲；但孫儷的一雙大眼睛大到不科學，一直以來有傳聞她可能生病了，過去開直播時還被網友點出，「是不是罹患甲狀腺亢進」。

孫儷一直被懷疑罹患甲狀腺亢進，她為此還去醫院做檢查，證實自己沒有生病。（圖／摘自微博）

直到近日孫儷在節目中聊到自己被網友質疑生病一事，她真的受到輿論影響，親自跑去醫院做檢查，確認並沒有罹患甲狀腺亢進的症狀，而她的醫師朋友也說了，「妳的眼睛又不是第一天大，妳從小就大的」。

許多網友很不捨孫儷被酸民一直亂造謠，還能這樣心平氣和地回應，更佩服她是靠養生而不是醫美，「孫儷性格真的很好，內心又強大」、「大眼睛年紀大之後本來就會更明顯」、「娘娘太可愛了吧，沒生病就好」。