明延平王鄭成功來台362周年中樞祭典明天舉行，日本平戶市市長黑田成彥一行人來台南參加鄭成功祭典，這也是他第24次來訪台南。他說，一踏上這片土地就像回到故鄉，明年2024年是鄭成功誕生400周年，平戶市正規畫相關紀念活動，他也盼台南市長黃偉哲及台南的學生能造訪平戶，以年青世代交流為開端，在經濟、文化、物產等領域展開密切交流。

日本平戶市長黑田成彥(左三)一行人今天拜會台南市長黃偉哲。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

黑田成彥一行4人今天拜會黃偉哲，新聞及國際關係處蘇恩恩處長陪同與會。黃偉哲感謝黑田市長在疫情趨緩後，首次率團參加鄭成功中樞祭典，也謝謝平戶市的各位對祭典活動的重視與支持。他說，台南與平戶因鄭成功結緣，因為這樣的連結，歷經日本311大地震、台南0206地震、還有疫情期間台日互相幫助，建立深刻情誼。

黃偉哲提到，未來希望能與平戶市在文化、產業上有更密切的交流，也非常期待兩市民間單位及學生持續互相交流，熱誠歡迎平戶市常來台南。他進一步提到，5月8日將在烏山頭水庫舉行八田與一祭典，台南還有很多有紀念意義的古蹟景點，例如山上花園水道博物館也與濱野彌四郎技師甚有淵源，推薦黑田市長在停留期間走走逛逛。

黃偉哲也期待明年台南400年與鄭成功誕生400周年，雙方的關係能更進一步，互動更加多元頻繁。他今天也特別準備台南盛產的鳳梨和哈密瓜供貴賓享用，期盼未來更多平戶市民也能嚐到來自台南的優質農特產品。

黑田市長表示，前年與黃市長線上視訊行銷芒果特產，平戶購買台南芒果並研發了日式點心，也很高興在長崎縣美食比賽上得獎。他更提到，這次是他第30次來台灣，10年間總共來訪台南24次，今天是他睽違6年再次來到台南，一踏上這片土地就像回到故鄉般，備感親切。