境外郵件揚言恐嚇燒阿里山。（民眾提供／廖素慧嘉義傳真）

林務局嘉義林管處今天下午接獲署名「邵」姓民眾郵寄恐嚇信件到林務局所屬的「台灣山林悠遊網」，揚言5月1日到阿里山隨機殺人、割喉、投擲燃燒瓶火燒山林等內容，初步調查，與松山及桃園機場隨機殺人、放炸彈應為同一人，都是境外IP，嘉義林管處與警方密切警備中。

林務局今天下午1時34分許接獲恐嚇信，內容揚言5月1日將準備5個燃燒瓶、1把匕首到阿里山隨機殺人割喉，還會向人群密集處丟擲燃燒瓶，有同伴會在臉書直播。

嘉義林管處表示，林務局已向警方報案，經調閱寄件人使用GMAIL信箱，僅能追蹤到GOOGLE公司的美國郵件伺服器IP，無法鎖定寄件人。

嘉義林管處表示，已通知觀光局阿里山風景區管理處、嘉義縣政府觀光局，並向嘉義縣竹崎分局、嘉義市北門派出所、警政署保安警察第七總隊第七大隊報案，保七大隊隨即編排自明日起加強派員至阿里山巡邏，維護周遭安全。