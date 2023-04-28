（遠東商銀Bankee社群銀行與支付業者合作，推出Bankee數存帳戶綁支付繳所得稅，最高1,050元回饋。圖／遠東商銀提供） 行政院主計總處公布2021年工業及服務業統計數據顯示，全年受僱員工總薪資中位數為新臺幣50.6萬元，約佔全臺受雇員工人數近5成。另一重要數據指出，2021年透過線上繳納所得稅件數已超過100萬件，顯示數位支付正逐漸成為繳稅主流。遠東商銀Bankee社群銀行為幫助數位族群減輕「繳稅季」負擔，與電子支付業者合作，針對2023年4月1日（含）後未以其他活動推薦碼開立Bankee數存帳戶的用戶，首次在「悠遊付」連結綁定Bankee數存帳戶並直接扣繳納綜所稅，除前5,000名符合資格用戶可獲遠東商銀及悠遊卡公司共同提供最高悠遊付回饋金新臺幣1,050元（含單筆繳稅額滿新臺幣2萬元（含）以上再加贈的回饋金）外，還能參加悠遊付加碼抽獎活動，每筆繳稅成功的交易均可獲一次抽獎機會，繳稅次數愈多，中獎機率愈高，中獎者可獲繳稅金額等值悠遊付回饋金（單筆最高新臺幣2萬元），等同免付稅金，絕對不要錯過中獎的好機會。為提供客戶更多元的繳稅管道，遠東商銀Bankee社群銀行同時與「一卡通MONEY」合作，將繳稅回饋活動延長至2023年6月3日，凡在2023年4月1日（含）以後開立Bankee數存帳戶的用戶，首次在「一卡通MONEY」連結綁定Bankee數存帳戶並儲值後，以「一卡通MONEY」儲值金成功繳納綜所稅，前5,000名符合資格用戶最高可獲等值新臺幣450元的現金回饋。趁著「繳稅季」靠Bankee系列活動，除享有高額回饋金外，也建議將資金存在Bankee數存帳戶，享有基本年利率1.31％，額度無上限，1.31％約是五大銀行平均活存利率的2倍。遠東商銀Bankee數存帳戶，5分鐘快速開戶，全線上申辦相當簡單方便，客戶無論何時何地都能繳費，省時又便利、有效防疫，還能享受現金、優利雙回饋，不妨趁機體驗Bankee社群銀行的數存帳戶，讓存款變得更有價值。數位族群透過申辦Bankee數存帳戶，享受簡單、快速的繳稅體驗，同時獲得多重回饋和抽獎機會，讓繳稅不再是負擔。