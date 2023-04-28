根據央行統計，3月金融機構實際流動準備資產為13兆838億元，較上月增加1,089億元，其中，3月央行定存單金額月減1,285億元，而公債金額達2兆3,287億元，月增124億元；國庫券金額1,215億元，也月增420億元；另外公司債金額9,579億元，同樣年增86億元。

去年以來央行已五度升息，加上去年第二、三季調升存款準備率，不過，為了維持市場流動性，央行也反向減發定存單調節。根據央行統計，央行定存單金額自去年6月起至今，均在7兆元之下，今年前3月約在6.8兆元上下，主要是因應市場短期資金需求，維護市場流動性。

若以央行未到期定存單餘額來觀察，至3月底達8.47兆元，為近九個月次高水準，仍遠高於疫情爆發前2020年初的7.69兆元，顯示市場資金仍充沛，3月央行升息後，4月起央行開始加發定存單；近期市場預期5月美國再升息1碼的機率已近9成，就目前未到期定存單餘額水位來看，央行6月要再度跟進升息半碼仍有空間。

至於公債發行持續增加，金額自去年初2兆元左右，一路增加至3月達2.3兆餘元。券商主管認為，金融業近期投標公債轉趨積極，反映出市場對利率看法轉趨理性，從近期銀行業大力搶標10年債可看出，銀行大多預期，台美央行6月升息將暫緩。

另外，在央行連五季升息後，市場近期也湧現發債潮，3月公司債金額達9,579億元，後續有望回到過去兆元大關。銀行主管表示，央行持續升息使市場利率上漲，但近期債券市場投標積極，企業近期發債籌資的意願大增。