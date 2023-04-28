針對今日衛福部食藥署公布高雄好市多販售的「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」科克蘭冷凍三種綜合莓檢出A型肝炎汙染事宜，好市多稍早發出聲明回收並接受退貨。

好市多表示，今年3月2日至4月11日這段期間所販售的商品「#1010598 科克蘭冷凍三種綜合莓」，其中部分商品（有效日期為2023.9.19）經檢出A型肝炎病毒汙染，好市多主動向食藥署報驗後，立即配合通知會員召回該商品。若會員持有該商品，請立即停止使用，並請攜帶商品和會員卡至鄰近 好市多賣場辦理退貨作業。

好市多於收到衛生局通知後，已立即將該商品從賣場及線上通路全數下架，現為好市多配合衛生局進行商品召回。造成會員的不便，好市多深感抱歉，好市多將盡全力協助會員辦理退貨程序，以維護會員之權益。請洽台灣好市多客服中心 449-9909（市話直撥不加區碼，手機撥打加02，服務時間：週一至週日早上9點30分至晚上9點30分。