NBA季後賽正在如火如荼進行當中，緯來體育台自16日起發起「NBA看緯來 搶大禮包」的活動，獲得廣大迴響，為回饋廣大NBA球迷的支持，緯來電視網28日再加碼宣布，與所屬優質電商平台Citiesocial共同加碼推出『第二階段』贈獎，除了場場「抽大禮包」，還要送你去美國現場看NBA總冠軍賽！

緯來電視網表示，這場堪稱「史上最狂沒有之一」的大手筆贈獎活動，將自4月29日啟動，觀眾只需在NBA季後賽期間，鎖定緯來體育台的轉播，並於賽事進行期間掃描QR CODE進入活動頁面，回答主播指定問題，加入Citiesocial會員，並填寫個人資料，除了場場都有「NBA大禮包」可抽，還有機會前進美國看NBA總冠軍賽，四天三夜行程，包括『總冠軍門票』、『機票』及『住宿』通通不用錢，緯來全部包辦!而且「一人中獎，兩人同行」，讓你看球不怕寂寞，機會難得，就怕你錯過這次，下次不知道要等多久！

『精采NBA轉播看緯來 送你去美國看總冠軍』活動，預計於4月29日啟動，場場轉播都有個別通關密語，不計場次掃碼打卡，累積次數越多，中獎機率越大!!活動預計進行到5月16日截止，並於5月17日公布得獎名單。而且賽事期間，場場「抽大禮包」活動依舊維持進行，真的是好禮獎不完！

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