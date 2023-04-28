台北地檢署偵辦新竹市長高虹安涉嫌詐領立委助理費、「公積金」涉貪案，以及遭資策會控告背信案，28日再依貪汙、背信罪被告身分傳喚高虹安說明。據了解，北檢已先就資策會提告的背信案案情訊問高虹安，庭訊逾2個半小時後結束，檢方目前正針對最關鍵的貪汙案部分持續訊問高虹安。

據了解，由於高虹安先前已因貪汙案，遭北檢諭令60萬元交保，而北檢今天二度傳喚，是針對助理費、公積金帳冊的金流疑點，請高虹安進一步說明，或提供相關事證，因此預期北檢今天不會再對高虹安實施交保等強制處分。

台北地檢署今傳喚新竹市長高虹安，主要是兩起案件，分別是高涉嫌在擔任立委期間詐領助理費、「公積金」涉貪案，以及資策會指控高女將任職資策會時的2件研發成果，轉交他人申請專利，專利申請人並非資策會，涉嫌背信。

據了解，北檢是由2名承辦檢察官接力訊問，檢察官首先訊問高虹安遭資策會控告背信的「他字案」，這是高虹安首度因背信案接受訊問。高虹安自下午2時30分受訊，至下午5時許結束，高虹安仔細看完偵查筆錄才簽名，庭訊逾2個半小時結束。

之後，檢察官安排讓高虹安及律師用餐，暫時休息後，再準備進行今天庭訊的重頭戲，也就是高虹安被控涉詐領立委助理費、「公積金」涉貪案展開訊問，預計整個偵訊時程將至晚間9時以後。