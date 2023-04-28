民眾日前前往玉山國家公園鹿林山健行，竟在同一處、時間相差3時半，先後看見台灣赤煉蛇及標蛇，其中長約80公分的台灣赤煉蛇蠕動細長身軀從山溝縫隙攀岩走壁，標蛇則是游泳過水溝。玉山國家公園管理處指出，園區常見蛇類是菊池氏龜殼花，台灣赤煉蛇較為罕見，民眾能親眼目睹，真的非常幸運。

台灣赤煉蛇蠕動細長身軀，從水溝箱涵沿著溝縫奮力往上爬。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

台灣赤煉蛇沿著溝縫攀岩走壁爬上邊坡後，隱身進草叢不見蹤影。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

發現人說，他25日到特富野古道拍幾張東瀛珊瑚花序的照片，未料特富野古道封閉整修，輕裝逛鹿林山，先在公路旁遇見罕見的台灣赤煉蛇，正蠕動細長身軀從水溝箱涵沿著溝縫奮力往上爬，爬上邊坡隱身進草叢不見蹤影，他從鹿林折返，時間已過了3個半小時，同一處公路旁赫見標蛇游泳過水溝，「同一地點發現2種美麗又罕見的蛇類，實在太幸運了」。

玉管處表示，天氣逐漸變暖，蛇類出沒野漸漸頻繁，園區較常見的蛇類是菊池氏龜殼花，台灣赤煉蛇較為罕見，民眾能親眼目睹，真的非常幸運；身體鱗片呈彩虹色澤的標蛇，主要吃蚯蚓等軟體動物，可能山區最近下雨，蚯蚓跑出泥土，標蛇才會現身覓食。

玉管處指出，標蛇沒有毒性，可能雨後蚯蚓跑出泥土，標蛇現身覓食。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

玉管處指出，標蛇沒有毒性，而菊池氏龜殼花、台灣赤煉蛇都有毒性，但蛇類不會主動攻擊人，提醒民眾若在塔塔加遇到蛇，切勿過度害怕，靜待蛇離去即可，因為蛇看見比自己體型還大的人類更懼怕，一定先逃跑，建議民眾可持登山杖輕觸草地、打草驚蛇，讓蛇先離去，就能避免和蛇巧遇。