台中5歲黃姓女童日前與姊姊一起到北區山西公園玩耍，未料女童一回神竟找不到姊姊身影，急得直噴淚，員警獲報到場，發現女童不記得家人聯絡電話，只好先將她帶回派出所內進一步查詢，正欲聯繫家屬時，媽媽及姊姊恰巧趕到派出所接回女童，結束這場令人啼笑皆非的烏龍丟包記。

台中市政府警察局第二分局立人派出所警員沈柄叡、周明儀於日前下午17時許接獲值班派遣，稱轄內山西公園有名女童走失，2員立刻趕赴現場。黃童淚眼汪汪的向警方表示，她是和2位姊姊一起到公園玩耍，不知怎地，忽然遍尋不著姊姊們的身影，她也不知道該怎麼回家。

警方見黃童還能說出她的姓名及生日，但不知道家人的聯絡電話，只好先將女童帶返所，進一步查詢女童家屬的聯絡方式。警方擔心女童孤身一人在派出所會感到不安，耐心安撫女童緊張情緒，向女童保證家人等等就會來接她回家，並開啟電視、提供零食轉移其注意力。

台中5歲黃姓女童日前遭粗心姊姊丟包公園，員警將女童帶返所正欲聯繫家屬時，媽媽及姊姊恰巧趕到派出所接回女童，結束這場令人啼笑皆非的烏龍丟包記。（中市警二分局提供／潘虹恩台中傳真）

員警正欲聯繫家屬時，女童的母親及姊姊們恰巧趕至派出所，一問之下才知道，原來這家人剛從西屯區搬遷至北區，父母忙於整理家務，請姊姊們帶妹妹至公園玩耍，未料2位姊姊玩過頭，竟忘了妹妹存在，自顧自返家，事後想起，急忙與媽媽回到山西公園找尋，在現場熱心民眾指引下才來到派出所。

女童見到家人忍不住嚎啕大哭，媽媽立刻將女童抱在懷中安撫，同時不忘連聲向員警道謝。中市警第二分局呼籲，家長們要特別注意孩子動向，盡量不要讓年幼孩童離開視線範圍，多一點耐心多一份安心，時刻小心留意，才能避免孩童走失，甚至發生不可挽回的憾事。